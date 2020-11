Luca Marinelli, Elio Germano e i D'Innocenzo: le nomination degli European Awards 2020!

Il 2020 è stato un anno molto difficile ma per il cinema ma the show must go on e quindi la stagione dei premi si prepara a riavviarsi: le prime nomination importanti arrivano agli European Film Awards, che a quanto pare premiano un po' anche l'Italia.

Martin Eden di Pietro Marcello infatti è stato nominato in diverse categorie, incluse quella di miglior film dell'anno e quella per il miglior attore protagonista a Luca Marinelli, che però per conquistare il premio dovrà vedersela con Viggo Mortensen e Madds Mikkelsen e Elio Germano! Inoltre, l'Italia compare anche nella sezione miglior sceneggiatura grazie a Favolacce dei fratelli D'Innocenzo. Spazio anche per Netflix, nominato nella sezione dell'animazione grazie a Klaus di Sergio Pablos.

Qui sotto potete trovare tutte le nomination:

European Film

Another Round (Den-Neth-Swi) Dir. Thomas Vinterberg

Berlin Alexanderplatz (Ger-Neth) Dir. Burhan Qurbani

Corpus Christi (Pol-Fr) Dir. Jan Komasa

Martin Eden (It-Fr) Dir. Pietro Marcello

The Painted Bird (Cz-Ukr-Slo) Dir. Václav Marhoul

Undine (Ger-Fr) Dir. Christian Petzold

European Documentary

Acasă, My Home (Rom-Ger-Fr) Dir. Radu Ciorniciuc

Collective (Rom-Lux) Dir. Alexander Nanau

Gunda (Nor-US) Dir. Victor Kossakovsky

Little Girl (Fr) Dir. Sébastien Lifshitz

Saudi Runaway (Swi) Dir. Susanne Regina Meures

The Cave (Syr-Den) Dir. Feras Fayyad

European Director

Agnieszka Holland, Charlatan

Jan Komasa, Corpus Christi

Pietro Marcello, Martin Eden

François Ozon, Summer Of 85

Maria Sødahl, Hope

Thomas Vinterberg, Another Round

European Actress

Paula Beer in Undine

Natasha Berezhnaya in Dau Natasha

Andrea Bræin Hovig in Hope

Ane Dahl Torp in Charter

Nina Hoss in My Little Sister

Marta Nieto in Mother

European Actor

Bartosz Bielenia in Corpus Christi

Goran Bogdan in Father

Elio Germano in Volevo Nascondermi

Luca Marinelli in Martin Eden

Mads Mikkelsen in Another Round

Viggo Mortensen in Falling

European Screenwriter

Martin Behnke & Burhan Qurbani, Berlin

Alexanderplatz Costa-Gavras, Adults In The Room

Damiano & Fabio D’Innocenzo, Favolacce

Pietro Marcello & Maurizio Braucci, Martin Eden

Mateusz Pacewicz, Corpus Christi

Thomas Vinterberg & Tobias Lindholm, Another Round

European Comedy

Advantages Of Travelling By Train (Sp-Fr) Dir. Aritz Moreno

Ladies Of Steel (Fin) Dir. Pamela Tola

The Big Hit (Fr) Dir. Emmanuel Courcol

European Discovery - Prix Fipresci

Full Moon (Bos) Dir. Nermin Hamzagić

Gagarine (Fr) Dirs. Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

Instinct (Neth) Dir. Halina Reijn

Isaac (Lit) Dir. Jurgis Matulevičius

Jumbo (Fr-Bel-Lux) Dir. Zoé Wittock

Sole (It-Pol) Dir. Carlo Sironi

European Animation