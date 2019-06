Luca Marinelli sarà Diabolik nel prossimo film dei Manetti Bros.?

Sarà probabilmente Luca Marinelli il protagonista di Diabolik, il prossimo film diretto dai Manetti Bros., anche se l'ufficialità per il momento non è ancora arrivata. Nel cast del film dovrebbero esserci anche Miriam Leone nei panni di Eva Kant e una scelta intrigante per il ruolo dell'ispettore Ginko, ovvero Valerio Mastandrea.

Diabolik ha conosciuto sinora una sola trasposizione cinematografica grazie a Mario Bava nel 1968. Secondo indiscrezioni il Diabolik dei Manetti Bros. dovrebbe essere ambientato negli anni '60 e raccontare dell'incontro tra il ladro e la meravigliosa Eva Kant.

I Manetti l'hanno definito un film 'oscuramente romantico'. Le riprese dovrebbero svolgersi fra Trieste, Milano e Bologna. A fine 2018 venne mostrato il primo logo-teaser del film.

Un progetto tanto interessante quanto rischioso, come affermato dagli stessi registi.



La scelta di creare un film invece di una serie tv è stata ben precisa:"Il cinema è più libero, come forma d'arte, rispetto alla serie tv. L'incontro con Mario Gomboli ha permesso di creare i presupposti per fare di Diabolik un grande film. Diabolik cresce insieme a chi lo scrive".

Il film di Mario Bava del 1968 aveva per protagonisti John Philip Law nel ruolo del protagonista, con Marisa Mell in quello di Eva Kant e Michel Piccoli nei panni di Ginko.

Fu una produzione tormentata, con Catherine Deneuve che inizialmente avrebbe dovuto interpretare Eva. Diabolik dei Manetti Bros. è prodotto da Monpracem, RaiCinema, in associazione con Astorina ed è scritto dai Manetti Bros., con Michelangelo La Neve e Mario Gomboli. La distribuzione sarà affidata a 01.