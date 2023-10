Luca Marinelli compie 39 anni: 'Il talento? Non ci si può affidare solo a quello'

Pochi attori meritano di essere annoverati tra i volti più rappresentativi del cinema italiano dell'ultimo decennio, e Luca Marinelli è senza ombra di dubbio tra questi: la stella di Lo Chiamavano Jeeg Robot è considerata all'unanimità come una delle più luminose della sua generazione, ma il merito non è del solo talento.

Ad affrontare questo concetto è stato proprio l'attore che oggi compie 39 anni e che a breve vedremo nei panni di Benito Mussolini in M - Il Figlio del Secolo: "La recitazione mi ha sempre affascinato. Ma solo ad un certo punto ho trovato il coraggio per provarci. E non so dire perché: davvero non lo so. In Accademia si ripeteva sempre: 'Giocare seriamente'. E forse è stato questo a interessarmi. Subito mi sono reso conto che questo mestiere era un gran divertimento, un gioco da adulti, ma molto serio" sono state le sue parole.

Marinelli prosegue: "Agli esordi, quando ho provato ad entrare al Centro Sperimentale di cinematografia sono stato respinto, fu una brutta botta. L’anno dopo però sono riuscito a farmi ammettere all’Accademia d’Arte Drammatica. Il talento è la prima cosa che si vede, ma non ci si può affidare solo a quello. Bisogna essere curiosi, mangiarsi la vita, viverla fino in fondo. Ma per viverla, bisogna anche impegnarsi e essere preparati". E voi, in quale ruolo avete preferito l'attore Diabolik e Martin Eden? Fatecelo sapere nei commenti!