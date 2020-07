Luca Marinelli come Solid Snake? Bosslogic dà vita alla fantasia di Kojima

Dopo le recenti dichiarazioni di Hideo Kojima su Luca Marinelli come protagonista del live-action di Metal Gear Solid il web è letteralmente impazzito: come sarebbe uno Solid Snake tutto italiano? A venire in soccorso dei fan, come sempre, è Bosslogic.

Il poster, sensazionale come sempre, immagina l'attore romano con indosso l'iconica benda sull'occhio e, tra ferite e una possibile divisa militare, pronto alla più pericolosa delle missioni: mettere fine al regime totalitario di Big Boss, il più letale dei sicari. A risaltare è senza dubbio la dicitura IMAX in calce, che se divenisse realtà, porterebbe il live-action ad un livello decisamente superiore, a fronte anche dell'ambientazione post-apocalittica e della tecnologia futuristica che ha reso iconico il franchise ideato da Kojima.

Al momento i dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma preziosi indizi potrebbero averli rivelati alcuni concept-art di Metal Gear Solid, che suggerirebbero l'apparizione di personaggi cult del franchise come Grey Fox, il commando FOXHUND e persino Liquid Snake, ruolo tra i più controversi della saga videoludica.

Troverete il poster in calce: cosa ne pensate? Vorreste Marinelli in Metal Gear Solid o preferireste una altro attore? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti!