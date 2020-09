Luca Marinelli e Alessandro Borghi, le due stelle del cinema italiano a confronto

Questa sera va in onda su Rai 4 Non essere cattivo, film del 2015 diretto da Claudio Caligari che ha visto la partecipazione di due dei più grandi interpreti del cinema italiano, ovvero Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Questa pellicola, narra le vicende di due amici cresciuti nella difficile periferia romana, Vittorio e Cesare, che si sostengono a vicenda nel tentativo di raggiungere il successo. Si tratta di una storia molto profonda che chiude idealmente trilogia del regista iniziata con Amore tossico e proseguita con L'odore della notte.

Se Luca Marinelli era già particolarmente noto al grande pubblico dopo le su pregevoli interpretazioni de La solitudine dei numeri primi e di Tutti i santi giorni, questo film rappresenta la vera e propria consacrazione cinematografico di Alessandro Borghi che poi prenderà parte nello stesso anno anche alla produzione di Suburra.

I due attori negli ultimi anni sono divenuti il vero e proprio fiore all'occhiello del cinema italiano e iniziano a ricevere anche molta considerazione a livello internazionale. Luca Marinelli dopo il ruolio di villain in Lo chiamavano Jeeg Robot e soprattutto dopo la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile per Martin Eden ha preso addirittura parte a The Old Guard, produzione Netflix che ha come protagonista nientepopodimeno che Charlize Theron.

Alessandro Borghi dopo aver preso parte a produzioni piuttosto impegnate come su La Mia Pelle o di nicchia come Il Primo Re, è stato scelto come protagonista di Diavoli, la serie internazionale prodotta da Sky Atlantics che vede anche la partecipazione di Patrick Dempsey.

Si spero che questi due giovani e promettenti attori non siano solo meteore del panorama cinematografico ma che, possano sempre più consolidare il loro successo a livello nazionale ed internazionale. I prossimi impegni lavorativi in tal senso promettono piuttosto bene. Luca Marinelli sarà protagonista di Diabolik mentre, Alessandro Borghi tornerà con la seconda stagione di Diavoli.