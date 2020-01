Luca Guadagnino fa visita a Hideo Kojima e si complimenta: 'Crei il cinema migliore'

Che Hideo Kojima fosse ormai diventato un grande amico di alcune delle più stimata personalità di Hollywood lo si era ormai capito da tempo, soprattutto dopo l'intrigante Death Stranding e le collaborazione con Mads Mikkelsen, Guillermo Del Toro o Nicolas Winding Refn, e a fargli i complimenti è arrivato adesso anche Luca Guadagnino.

Non sappiamo se invitato dallo stesso Kojima o su sua stessa richiesta, il regista di Chiamami col tuo Nome e della nuova versione cinematografica di Suspiria ha infatti fatto visita agli studi della Kojima Productions, incontrando il mitico game director che per l'occasione ha condiviso le foto del meeting via social, su Twitter.



In amicizia o per discutere di chissà quale progetto o iniziativa, i due hanno certamente parlato di cinema e videogioco e del punto d'incontro tra i due, con il secondo che oltre a consegnare al primo una copia blu-ray firmata di Suspiria ha anche lasciato un bellissimo e significativo messaggio sulla lavagna dello studio: "Qui riesci a creare il cinema migliore".



Detto da uno dei più apprezzati e applauditi registi in circolazione, per Kojima deve significare davvero tanto. Ne siamo ovviamente felici e non vediamo l'ora di scoprire quale sarà il futuro del game director, se ancora nell'ambito videoludico o momentaneamente votato al cinema.