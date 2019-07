Luca Guadagnino in trattative per il remake de Il Signore delle Mosche della Warner Bros.

Il regista di Call Me by Your Name Luca Guadagnino è in trattativa per dirigere il nuovo adattamento cinematografico de Il Signore delle Mosche, classico romanzo di William Golding prodotto da Warner Bros..

Secondo Variety, Guadagnino mira anche a produrre il film insieme al suo collaboratore Marco Morabito, mentre la Known Universe, la società di produzione fondata da Lindsey Beer, Nicole Perlman e Geneva Robertson-Dworet, è in trattativa per la produzione esecutiva.

Warner Bros. ha cercato di far decollare il film dal 2017, quando ha riacquistato i diritti del romanzo. Lo studio aveva precedentemente detenuto alcuni diritti sul libro, e li aveva sfruttati per produrre l'adattamento del 1990 diretto Henry Hook.

Il romanzo originale segue un gruppo di ragazzi bloccati su un'isola deserta che creano un selvaggio ordine sociale: quando lo studio ha riacquistato tutti i diritti nel 2017, era stata presa in considerazione l'idea di incentrare la storia su un gruppo di ragazze, ma se Guadagnino e Known Universe dovessero effettivamente salire a bordo del progetto, allora le fonti sostengono che svilupperanno una storia che rimanga fedele al testo ma che abbia anche un tocco contemporaneo e ultra cinetico.

Al momento non è chiaro se questo sarà il prossimo film di Guadagnino, dato che non c'è ancora una sceneggiatura: il regista nominato all'Oscar è attualmente in pre-produzione nella sua miniserie della HBO We Are Who We Are e non prevede di immergersi in nessun film fino a quando non avrà terminato le riprese di quel progetto. Il regista è anche intenzionato a sviluppare l'Universo di Suspiria con nuovi film, tra cui uno spin-off ambientato nel Medioevo.

