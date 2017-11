Luca Guadagnino sul remake di Suspiria: "Sarà un film molto personale"

Impegnato nella post-produzione del remake dinon vede l’ora di mostrare la sua ultima fatica al pubblica, anche se ammette una certa pressione al riguardo.

In una recente intervista concessa a Criterion, ha parlato del suo approccio: “Ho tre mesi prima di finirlo. È un film molto speciale per me e ne sono orgoglioso. Mi chiedo continuamente come reagirà il pubblico, essendo basato su un vero capolavoro. Mi trovo spesso nella posizione di dover dire ‘Oh, è ridicolo’, quando sento storie riguardo al fatto di dover fare un remake di 8½, quindi non so se questa cosa possa valere anche per me. Ma posso dirvi che il mio Suspiria è un film molto personale; è come l’ossigeno per me. Quando ho visto l’originale trentadue anni fa, l’emozione che ho provato era così forte, così sconvolgente. Volevo indagare l’esperienza che ho avuto guardandolo”.

Il film di Guadagnino dovrebbe esordire nel circuito festivaliero nel corso del 2018 (forse a Cannes?), intanto potremo gustarci la sua ultima fatica, Call Me By Your Name, che approderà nelle sale italiane il 1° febbraio 2018, mentre negli Stati Uniti è atteso per il 24 novembre prossimo.