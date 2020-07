Luca Guadagnino e Seth Rogen fanno squadra per un nuovo progetto cinematografico

Luca Guadagnino sempre più impegnato in quel di Hollywood: il regista italiano collaborerà infatti con i produttori di The Boys Seth Rogen e Evan Goldberg, per un film ispirato al documentario Scotty And The Secret History Of Hollywood.

Nuovo progetto oltreoceano per il regista di Suspiria e Call Me By Your Name.

Questa volta, Luca Guadagnino, regista della pellicola, si avvarrà dell'aiuto di Seth Rogen e Evan Goldberg, il duo di produttori/sceneggiatori/registi che troviamo anche dietro a prodotti di successo come le serie Preacher e The Boys, ma anche film come Suxbad e The Interview, che si occuperanno di scrivere la sceneggiatura del progetto.

Il film è incentrato sulla figura di Scotty Bowers, "un veterano della Seconda Guerra Mondiale che lottò anche nella Battaglia di Iwo Jima, e divenne poi un leggendario truffatore, noto per il suo talento nell'organizzare appuntamenti per le star di Hollywood omosessuali, occupazione che portò avanti dal 1940 al 1980 da una stazione di servizio proprio in quel di Hollywwod", personaggio che deve aver influenzato in una qualche misura anche la miniserie di Netflix Hollywood di Ryan Murphy, e in particolare il ruolo di Ernie West, interpretato egregiamente da Dylan McDermott.

Il documentario su cui si basa la pellicola è a sua volta tratto dall'autobiografia di Bowers, Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars.