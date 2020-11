Luca Guadagnino sul sequel di Suspiria: è ambientato in cinque epoche diverse!

Nel corso di una recente intervista promozionale Luca Guadagnino è tornato a parlare del sequel di Suspiria, qualcosa che aveva già menzionato durante il marketing del remake con Dakota Johnson.

Ora, parlando con The Film Stage, ha rivelato che il film del 2018 - remake del cult Suspiria di Dario Argento - in origine doveva essere intitolato Suspiria - Parte 1 e che è stato realizzato come il primo capitolo di una storia più ampia. Ma questo sequel sarà mai realizzato davvero?

"Bene, dirò una cosa, Suspiria era originariamente intitolato Suspiria: Parte 1 nella sceneggiatura originale. È vero. Ma ci sarà una parte 2? Come? Come potrebbe essere possibile? Il film non ha fatto assolutamente nulla. È stato un disastro al botteghino. So che alla gente nel corso del tempo ha iniziato a piacere sempre di più, e adesso piace a tutti. Anche a me è piaciuto molto fare quel film. Mi è molto caro. Ma lo scrittore David Kajganich e io l'avevamo concepito come la prima metà di una storia più grande. Credo che i sequel siano un atteggiamento dell'anima. Vuoi farli perché vuoi passare più tempo con le persone che ami, gli attori che ami, gli scrittori che ami. Su Suspiria posso dire che nella seconda parte la trama era molto più stratificata, sarebbe stata ambientata in cinque diverse epoche e luoghi. Uno di questi era la Scozia del 1200, e la protagonista di questa epoca sarebbe stata Helena Markos. Avremmo scoperto come ottenne il segreto della longevità."

Le parole di Guadagnino fanno pensare ad un progetto abbandonato, ma chi sa se in futuro l'impegnatissimo autore non troverà il modo di riunire le 'persone che ama' e tornare nel mondo di Suspiria: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

