Luca Guadagnino sul sequel di Chiamami Col Tuo Nome: 'Ho diverse idee'

Dopo aver dichiarato che inizierà i lavori sul sequel di Chiamami Col Tuo Nome solo dopo aver letto il romanzo Find Me, a sua volta sequel del libro su cui è stato basato il film del 2017, Luca Guadagnino ha parlato con IndieWire circa i piani per il nuovo film della "saga".

Ospite al Festival di Cannes per presentare il suo mediometraggio The Staggering Girl, un film di 35 minuti girato in 35 mm e finanziato da Rai Cinema e dalla casa di moda Valentino, Guadagnino si è proclamato un "un uomo da Festival di Venezia", aggiungendo: "Ma sono anche un appassionato della nouvelle vague, e questa è la mia prima volta a Cannes. Mi sono sentito a casa. Forse questo è l'inizio di una nuova fase per me."

Evidentemente però è vero che per andare avanti bisogna tornare indietro, e infatti il regista italiano ha rispolverato l'idea di un sequel del suo film del 2017, Chiamami Col Tuo Nome. Il film, come sappiamo, sarà basata sul nuovo romanzo di Andre Aciman, Trovami, in uscita a ottobre.

"Abbiamo già i diritti di sfruttamento cinematografico del libro, quindi da quel punto di vista è tutto a posto", ha detto Guadagnino. "Ad un certo punto ho iniziato a sviluppare idee per un secondo capitolo, che però ho messo da parte. Posso solo dire che siamo tutti d'accordo a procedere, ma solo se avrà un senso farlo."

Vi ricordiamo che Guadagnino in precedenza aveva rivelato le intenzioni di realizzare un prequel e dei sequel di Suspiria.