Luca Guadagnino sceglie Jennifer Lawrence per il dramma Burial Rites

continua la sua ascesa in campo internazionale e l'ultima importante novità riguarda il casting del suo prossimo progetto, prodotto da TriStar Pictures e intitolato. La protagonista del film sarà il premio Oscar. La pellicola sarà l'adattamento di un romanzo scritto da Hannah Kent.

Burial Rites racconterà la storia di Agnes Magnusdottir, ultima donna ad esser stata giustiziata pubblicamente in Islanda, nel 1830. Condannata a morte per aver ucciso due uomini e aver incendiato la loro casa, Agnes riflette sull'accaduto mentre aspetta la sentenza definitiva.

Jennifer Lawrence parteciperà al film anche in veste di produttrice insieme a Allison Shearmur, Justine Chiarrocchi, Gary Ross e Jerry Kalajian.

Jennifer Lawrence, Oscar alla miglior attrice per Il lato positivo - Silver Linings Playbook, nel 2018 reciterà in Red Sparrow di Francis Lawrence. Nel 2017 ha recitato nel discusso film di Darren Aronofsky, Madre!, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Luca Guadagnino stia ottenendo ampi consensi internazionali per Chiamami col tuo nome, pellicola scritta da James Ivory, interpretata da Timothée Chalamet e Armie Hammer e presentata al Sundance, a Berlino e a Toronto. In Italia arriverà nelle sale dal prossimo 25 gennaio. In passato Guadagnino aveva diretto The Protagonists, Melissa P., Io sono l'amore e A Bigger Splash.