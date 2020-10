Luca Guadagnino su Scarface e Chiamami col tuo Nome 2: nuovi dettagli sui film!

Dopo aver riscosso successi col remake di Suspiria, il regista Luca Guadagnino ha anticipato alcuni dettagli del suo nuovo remake, il già annunciato Scarface.

Alla domanda se l'adattamento di Scarface sarebbe stato il suo prossimo film, Guadagnino ha risposto: "Penso che il progetto sia fantastico. Ho un grande produttore in Dylan Clark e un grande studio in Universal, quindi se gli dei del cinema lo vogliono, io ci sono."

Il regista ha anche elogiato la qualità della sceneggiatura, che è stata scritta dai fratelli Coen. Ha detto: "È una sceneggiatura fantastica. Ci stiamo lavorando, sì."

Il film di Guadagnino sarà la terza avventura cinematografica del personaggio di "Scarface", dopo l'originale del 1932 e il famoso remake del 1983 con Al Pacino nei panni del signore della droga cubano di Miami Tony Montana: "Il primo Scarface di Howard Hawkes riguardava l'era del proibizionismo. Cinquant'anni dopo, Oliver Stone e Brian De Palma hanno fatto la loro versione, che è così diversa dal film di Hawkes. Oggi possiamo guardare ad entrambi i film come due meravigliosi pezzi di cultura. Si spera che la nostra versione, oltre quarant'anni dopo, possa essere un'altra degna riflessione su un personaggio che è un paradigma per le nostre compulsioni per l'eccesso e l'ambizione. Penso che la mia versione sarà molto opportuna."

Guadagnino ha anche parlato della possibilità di un nuovo episodio di Call Me by Your Name, l'acclamato e pluripremiato film con Armie Hammer e Timothee Chalamet. L'esempio portato in questo caso è stato quello di François Truffaut e il suo personaggio Antoine Doinel. "Non lo chiamerei un sequel. Lo definirei un capitolo delle loro cronache. È come Antoine Donel e François Truffaut, che ha rivisitato un personaggio che amava per tutto la sua vita insieme a Jean-Pierre Léaud. Mi piacerebbe farlo. Vediamo."

Infine più pessimista, invece, sull'annunciato Blood on the tracks: "Purtroppo, volevo farlo, ma sfortunatamente non abbiamo trovato un modo per far combaciare le mie idee con il budget. Forse un giorno. È una sceneggiatura incredibilmente bella di uno scrittore incredibilmente bravo, Richard LaGravenese, quindi desidero davvero tornarci su prima o poi."