Luca Guadagnino, al via le riprese di Bones & All: scoprite lo stellare cast!

Luca Guadagnino è sbarcato negli Stati Uniti per girare la sua prima produzione americana. Deadline rivela in fatti che sono iniziate le riprese di Bones and All, horror romantico che firmerà una nuova collaborazione tra il regista di Chiamami col tuo nome e Timothée Chalamet.

Basato sull'omonimo romanzo di Camille DeAngelis, il film racconterà la storia del primo amore tra Marena, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e il vagabondo Lee. I due intraprenderanno un'odissea di mille miglia che li porterà attraverso le strade secondarie, i passaggi nascosti e le botole dell'America di Ronald Reagan. Nonostante i loro sforzi, tuttavia tutte le strada porteranno al loro terrificante passato e a una sfida finale che determinerà se il loro amore può sopravvivere anche alle loro diversità.

Oltre che da Chalamet, il cast della pellicola sarà composto da Mark Rylance, Chloe Sevigny, Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome), André Holland, Jessica Harper, Francesca Scorsese (figlia di Martin, che ha già diretto nella serie HBO We Are Who We Are) e David Gordon Green, regista di Halloween, al suo debutto davanti alla macchina da presa.

"Sono totalmente influenzato dalla cultura americana, dal cinema americano e ora dal panorama americano, quindi sono molto felice e orgoglioso di essere finalmente arrivato su questa sponda. Gli ultimi mesi sono stati fantastici per me, ho conosciuto una parte del paese bellissima e invisibile" ha dichiarato Guadagnino a Deadline.

Nel corso dell'intervista, il regista ha anche rivelato di aver messo da parte il sequel di Chiamami col tuo nome per concentrarsi proprio su Bones and All e l'annunciato remake di Scarface.