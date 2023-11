Luca Guadagnino ci ripensa: non svilupperà più il remake di Scarface

Dopo il benestare di Al Pacino per il reboot di Scarface, il progetto sembrava ormai pronto ad essere sviluppato. Ma il regista di Call me by your name, Bones and All, Suspiria, Challengers Luca Guadagnino sembra aver abbandonato il progetto.

"Non sto più lavorando su Scarface", riporta un'intervista lunghissima tenutasi durante il Jio MAMI Mumbai Film Festival.

"Penso che il progetto sia fantastico. Ho un grande produttore in Dylan Clark e un grande studio in Universal, quindi se gli dei del cinema lo vogliono, io ci sono", affermava il regista in una vecchia intervista. "È una sceneggiatura fantastica. Ci stiamo lavorando, sì", dichiarava qualche anno fa inoltre a proposito della sceneggiatura che i fratelli Coen avevano sviluppato. Fino a qualche tempo fa dunque Guadagnino si professava assolutamente entusiasta del progetto. I fan, dopo la notizia dell'abbandono del progetto, si chiedono la ragione dietro a tale scelta.

A riportare la notizia è anche un post X/Twitter di DiscussingFilms, che chiaramente vi abbiamo riportato in calce. Alcuni dei commenti sotto il post mostrano un certo dispiacere per la notizia. Altri, invece, pensano che sia giusta. 'Sono d'accordo. Non toccate i classici', alcuni scrivono.

Voi che ne pensate? Avreste voluto vedere il reboot di Scarface di Luca Guadagnino? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione!