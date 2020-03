Luca Guadagnino:'Il Coronavirus è un problema globale, non solo italiano'

Anche Luca Guadagnino sta passando il suo periodo di quarantena in Italia, nella sua casa di Milano. Il regista di Chiamami col tuo nome ha rilasciato un'intervista a Vulture, nella quale approfondisce l'emergenza Coronavirus e l'evoluzione dei suoi tre progetti in fase di lavorazione, nonostante le problematiche dettate dalla pandemia in corso.

Il progetto più immediato è la serie a cui ha lavorato con HBO, We Are Who We Are, che ruota attorno alla nascita di una relazione tra due adolescenti che vivono in una base militare americana in Italia. Guadagnino sta producendo inoltre il nuovo film di Ferdinando Cito Filomarino, interpretato da John David Washington e intitolato Born to Be Murdered. Infine il regista sta lavorando al documentario sullo stilista Salvatore Ferragamo.



"La tecnologia aiuta molto, perché puoi lavorare e commentare mentre le persone fanno lo stesso nel loro isolamento. Avevo molto lavoro da fare in Svezia e in Francia perché i miei collaboratori sono lì. Prima del blocco il sentimento era 'Oh, ragazzi. Ci dispiace per voi'. E ora guardate: la Francia è bloccata, la Spagna è bloccata, l'Austria è bloccata, la Germania è bloccata; è strano essere il primo. Non puoi vederti nel modo in cui hai sempre pensato a te stesso ma allo stesso tempo un senso etico e di responsabilità, un senso di comunione e collettività ti fanno capire che devi farlo".

Guadagnino esorta quindi le persone a considerare il Coronavirus un problema globale:"Non si tratta di un problema italiano, per quanto non fosse un problema cinese. Questa è una pandemia e prima o poi colpirà duramente ovunque. La regione cinese di Hubei due mesi prima di noi, poi la Corea, il Giappone, l'Iran, l'Italia, e ora vediamo che ovunque si sta diffondendo nel mondo. Il peggio che può accadere ora è la negazione, l'errore di valutazione o la compiacenza. Dobbiamo capire che si tratta di qualcosa che riguarda ovunque e tutti. Penso che tutti noi siamo a rischio, ognuno di noi. Ho paura? Non lo so. Forse avrei più paura se fossi più anziano, a dire il vero. Ho paura per le persone che amo".

