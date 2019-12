Luca Guadagnino sul Chiamami col tuo nome 2: ci saranno alcune divergenze dal libro

Appena un anno fa Timothée Chalamet confermava un secondo capitolo di Chiamami col tuo nome e a maggio le prime idee su come girare il seguito iniziano a prendere forma: adesso, al Marrakech Film Festival, Luca Guadagnino annuncia che la pellicola non seguirà fedelmente il romanzo sequel di André Aciman.

"Nutro una grande passione per questi attori e i loro personaggi e credo che abbiano molto da raccontare e sperimentare. Sarebbe interessante vederli crescere, insieme e non, e il sequel sarà incentrato su ciò che gli accade, sull'effetto che l'avanzare del tempo avrà su di loro. È sarà una sorta d'incontro a metà strada col lavoro di André."

Se infatti nel primo film aveva usato il libro come una sorta di sceneggiatura, adesso avrebbe altri piani in mente e vorrebbe concentrarsi più sul percorso emotivo dei personaggi interpretati da Timothée Chalamet e Armie Hammer.

Chiamami col tuo nome narra della passionale e romantica estate vissuta nel 1983 da Elio, adolescente che si affaccia alle prime relazioni, e Oliver, il neo-laureato americano nonché ex studente del padre del ragazzo. Nel 2018 la pellicola è valsa a Guadagno l'Academy Award come miglior adattamento cinematografico e ha avuto risonanza internazionale grazie alla freschezza con cui ha affrontato gli innumerevoli temi in esso trattati.

Il romanzo sequel è attualmente il produzione e, sebbene racconti le vicende dei due dopo questa fatidica estate, lo farà con una precisa scansione temporale: li rivedremo infatti dieci, quindici e venti anni dopo il loro primo incontro.

Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra recensione di Chiamami col tuo nome e ciò che dobbiamo aspettarci nel prossimo capitolo.