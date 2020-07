Luca: film Pixar o sequel di Chiamami col tuo Nome? Tutti i dettagli (e i meme)

L'annuncio del nuovo film Disney-Pixar ha mandato tutti in visibilio in queste ultime ore, in particolare per quanto riguarda i fan italiani: Luca, questo il titolo della nuova opera della casa de Gli Incredibili e Alla Ricerca di Nemo, sarà infatti ambientato proprio nel nostro Paese.

La sinossi del film, in realtà, ricorda vagamente quella di un altro grande successo degli ultimi anni: in Luca vedremo infatti il nostro protagonista trascorrere un'estate italiana che, per un motivo o per un'altro, si rivelerà indimenticabile. Vi ricorda qualcosa?

Già, ci sono sicuramente alcuni elementi in comune con Chiamami col tuo Nome, il successo di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet: sul web è dunque immediatamente partita una baraonda di meme e battute varie, con i fan che hanno subito cominciato a chiedersi se Pixar abbia avuto intenzione di dare un sequel al film di Guadagnino.

La cosa sembra in realtà decisamente improbabile: uno dei protagonisti di Luca sarà infatti un mostro marino... E non ci risulta l'esistenza di esseri del genere nel mondo raccontatoci dal regista del remake di Suspiria! A meno di clamorose sorprese, dunque, il nuovo film Pixar sarà qualcosa di completamente a sé stante e, speriamo, all'altezza dei tanti capolavori della storica casa di produzione. Qui, intanto, trovate tutto ciò che sappiamo su Luca.