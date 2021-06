Luca, il film Pixar invita a tifare Italia per il debutto a Euro 2020! Ecco il video

A una settimana esatta dal debutto, l'account ufficiale di Disney Italia ha pubblicato un breve teaser per ricordare l'imminente uscita di Luca, nuova pellicola Pixar diretta dal regista italiano Enrico Casarosa.

Il filmato arriva in rete a poche ore dal calcio di inizio tra Italia e Turchia, la partita che darà ufficialmente il via a Euro 2020, e ovviamente la compagnia ne ha approfittato per fare un in bocca al lupo agli azzurri in vista del loro esordio nella competizione, visto che il film animato sarà ambientato proprio nel Bel Paese.

La storia di Luca si svolgerà infatti nella splendida cornice della Riviera ligure e racconterà la storia di formazione di un ragazzino che vive un’estate indimenticabile tra gelati, pasta e lunghissimi giri in Vespa. Luca condivide le sue avventure col suo nuovo amico Alberto, ma il divertimento è minacciato da un segreto ben custodito: i due sono due mostri marini provenienti da un mondo sottomarino.

Tra i doppiatori italiani del film troveremo Luca Argentero, Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Giacomo Gianniotti, Alberto Pescatore, Nick Pescetto, Luciano Spinelli. I protagonisti Luca, Alberto e Giulia saranno interpretati da Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca, mentre Marina Massironi, Orietta Berti e Saverio Raimondo compaiono anche tra i doppiatori della versione originale.

Come ricordato dal filmato, Luca sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati di Disney+ dal prossimo 18 giugno. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo all'origine del nome Pixar.