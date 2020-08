Luca, il film Pixar ambientato in Italia ha una data d'uscita!

Tornare a parlare di nuove release e date d'uscita in sala dopo mesi di astinenza forzata causa lockdown è una vera boccata d'aria per gli amanti del cinema di tutto il mondo: le ultime novità su Luca, il nuovo film Pixar, arrivano dunque come un regalo sicuramente attesissimo e particolarmente apprezzato.

Già, perché il nuovo lavoro della casa che ci ha regalato perle come Toy Story, Alla Ricerca di Nemo, Gli Incredibili, Up ed Inside Out ha finalmente una data d'uscita: Pixar ha infatti annunciato ufficialmente che Luca esordirà sul grande schermo il 18 giugno del 2021.

Un annuncio che ha colto di sorpresa un po' tutti, dal momento in cui i dettagli ad oggi conosciuti su Luca sono davvero pochi: il film non ha infatti ancora un suo cast di doppiatori, così come ancora nulla sappiamo sul team di produzione che si occuperà della nuova opera targata Pixar.

Tutto ciò che sappiamo di Luca è che si tratterà di una storia ambientata in Italia, precisamente in Riviera, dettaglio che già ha fatto sì che qualcuno parlasse di Luca come possibile sequel di Chiamami col tuo Nome (teoria ovviamente prontamente smentita). Avere tra le mani una data è comunque già qualcosa d'importante: per il resto non resta che pazientare.