Luca: nel film c'è un easter-egg sul prossimo progetto della Pixar, ma è introvabile!

La Pixar è solita nascondere nei propri film degli easter-egg relativi ai prossimi progetti in uscita, e così come Soul anticipava Luca con una citazione, anche il lungometraggio di Enrico Casarosa fa lo stesso con Turning Red.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, Casarosa ha confessato ai suoi follower sulla propria pagina del social network Twitter che Luca ha rispettato la solita traduzione della Pixar: nel film è presente un easter-egg relativo a Turning Red, ma come confessato dall'autore l'easter-egg è molto ben nascosto e al momento della stesura di questo articolo non è ancora stato scovato.

Per chi si fosse perso il suo annuncio, Turning Red arriverà nelle sale nel 2022 e racconterà la storia di Mei Lee, una 13enne pasticciona ma molto sicura di sé che oscilla tra l'essere la graziosa figlia della madre e il caos incombente dell'adolescenza, visto che presto i suoi interessi iniziano a cambiare, così come le sue relazioni, e il suo corpo comincia a non essere abbastanza, come per ogni adolescente. Mei soffre di una misteriosa condizione per la quale ogni volta che si eccita troppo - che per ogni teenager vuol dire praticamente SEMPRE - magicamente si trasforma in un panda rosso gigante. La pellicola è diretta da Domee Shi, regista del cortometraggio Bao, nonché prima donna a dirigere un corto per la Pixar Animation vincendo anche un Premio Oscar (l'autrice aveva anche lavorato Mentre il film Turning Red sarà il suo effettivo debutto alla regia, Shi è già accreditata come autrice a Inside Out, Il viaggio di Arlo, Gli Incredibili 2 e Toy Story 4).

La Pixar, lo ricordiamo, sta anche lavorando ad un film su Buzz Lightyear. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle caratteristiche della scena post-credit di Luca, ora disponibile su Disney+.