Luca, l'estate italiana è la protagonista del nuovo video dedicato al film Pixar

Il nuovo film Pixar, Luca, sta finalmente per arrivare sugli schermi, ma nel frattempo godiamoci questa featurette che ci mostra le suggestive ambientazioni nostrane che hanno fatto da sfondo all'avventura dei giovani protagonisti della storia.

A causa della pandemia, nell'ultimo anno la maggior parte di noi avrà viaggiato davvero poco, all'estero come all'interno del nostro paese, e probabilmente è parecchio che non ci concediamo un giro turistico per i borghi d'Italia.

Un aiuto in tal senso arriva però da una fonte inaspettata, e in modo ancor più insolito: a sopperire a questa mancanza ci penseranno infatti il regista Enrico Casarosa e il team creativo del nuovissimo film Pixar Luca, ambientato proprio in Italia.

E grazie a questa pellicola, come vediamo anche dalla featurette che trovate in testa al pezzo, potremo quindi rivedere il meraviglioso paesaggio che forse, in passato, abbiamo dato anche fin troppo per scontato.

"Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro della pellicola c'è la celebrazione dell'amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vorremmo diventare, e sono proprio quei legami ad essere al centro della storia che vedremo in Luca. Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un'avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente il giovane protagonista" raccontava Casarosa in una dichiarazione ufficiale che seguì l'annuncio del film.

Luca arriverà in streaming su Disney+ a partire dal 18 giugno.

"Ambientato in una splendida città di mare della riviera italiana, l'originale film d'animazione segue le vicende di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un'indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma il divertimento sarà messo a rischio da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo che si trova appena sotto la superficie dell'acqua".