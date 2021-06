Luca: ecco cosa significa e da dove nasce la frase 'Silenzio, Bruno!'

'Silenzio, Bruno!' è la frase che Luca, il protagonista del nuovo film Pixar, pronuncia su suggerimento di Alberto ogni volta che la sua coscienza cerca di scoraggiarlo dal prendere decisioni avventate. Ma da dove nasce questa espressione? Lo ha spiegato il regista Enrico Casarosa in un'intervista rilasciata a CinemaBlend.

"La frase è venuta da Jesse Andrews, che è il nostro fantastico sceneggiatore che ha scritto Quel fantastico peggior anno della mia vita, un film fantastico", ha raccontato il filmmaker genovese. "Il suo obiettivo era quello di trovare un modo in cui Alberto posse aiutare davvero Luca a superare le sue insicurezze. Perché volevamo che esprimesse la sua leggerezza e la sua sicurezza. Quindi abbiamo cercato qualcosa di saggio, ma che suonasse in modo strano. Il nostro sceneggiatore ha proposto 'Silenzio, Bruno!' e ce ne siamo innamorati, con le dovute scuse ai Bruno di tutto il mondo."

L'intenzione era dunque quella di trovare una frase che racchiudesse il personaggio di Alberto e la sua influenza su Luca, e Jack Dylan Grazer, che presta la voce ad Alberto in lingua originale, ha rivelato che ormai 'Silenzio, Bruno' è diventato il suo mantra. "Ma è come se lo fosse sempre stato", ha dichiarato l'attore. "Da piccolo ero un pensatore molto impulsivo. Non pensavo, agivo e basta, e credo che significhi questo 'Silenzio, Bruno!': fare luce sui dubbi e i segnali di avvertimento, come se non potesse accadere nulla di male. Salterò da questa scogliera, può andare meravigliosamente o malissimo, ma andremo con la via meravigliosa. La maggior parte della volte, se metti a tacere il tuo Bruno interiore, accadrà qualcosa di meraviglioso. Ma è sia una benedizione che una maledizione, perché a volte forse dovresti essere razionale. Forse dovresti pensare prima di fare le cose."

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Luca.