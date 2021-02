Luca, brutte notizie per i fan italiani: il film Pixar uscirà a settembre?

Mentre la versione internazionale del trailer ufficiale di Luca ha confermato l'uscita prevista per l'estate 2021, sembra che l'atteso film Pixar arriverà in Italia con qualche mese di ritardo.

Interrogato sull'uscita italiana su Twitter, infatti, il regista genovese Enrico Casarosa ha rivelato che il la pellicola debutterà nelle sale italiane "all'incirca a settembre". Il periodo di uscita non è ancora stato annunciato ufficialmente da Disney ma, al contrario del filmato in lingua inglese, la versione italiana del trailer riportava la scritta "prossimamente."

Negli Stati Uniti, lo ricordiamo, l'uscita di Luca è fissata al 18 giugno 2021.

Sempre rispondendo alla domanda di un fan, Casarosa ha poi negato ogni connessione con l'acclamato Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, pur rivelando di nutrire "grande rispetto" nei confronti del regista di Suspiria.

Ambientato in un città di mare della Riviera Ligure, Luca racconta la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un'estate indimenticabile. Il ragazzo passa il tempo divertendosi con il suo nuovo migliore amico, ma entrambi nascondono un profondo segreto: sono in realtà dei mostri marini di un mondo situato appena sotto la superficie dell'acqua. Nel cast vocale originale troviamo Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Barricelli e Jim Gaffigan.



Nel frattempo, il regista ha parlato delle sue ispirazioni per le creature marine di Luca.