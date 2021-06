Luca arriva su Disney+: come vederlo gratis e cosa sapere sul film Pixar

Disney+ si arricchisce da oggi di un nuovo film Pixar. Luca è disponibile sulla piattaforma streaming dal 18 giugno e si tratta di un evento speciale soprattutto per il pubblico italiano, visto che il film rappresenta il primo prodotto interamente ambientato nel Belpaese. In questa news vi racconteremo tutto quello che c'è da sapere.

Come si potrà vedere Luca su Disney+? Il film Pixar può vantare lo stesso sistema di pubblicazione di Soul, quindi è disponibile gratuitamente per chiunque sia già in possesso di un abbonamento a Disney+ senza costi aggiuntivi (e quindi senza l'Accesso VIP).



Luca ha già raggiunto un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes in questi giorni. La trama è ambientata a Portorosso, un piccolo paese ispirato a quelli presenti nelle Cinque Terre liguri. Un giovane adolescente di nome Luca vive un'estate piena di esperienze indimenticabili accanto al suo migliore amico, Alberto. In realtà entrambi nascondono un incredibile segreto: sono due creature marine che provengono da un mondo nascosto sotto la superficie dell'acqua.

Diretto da Enrico Casarosa, regista d'animazione genovese che lavora alla Pixar dai tempi di Cars - Motori ruggenti, Rataouille e Up - per i quali ha lavorato come storyboard artist - e che ha debuttato nel 2011 dirigendo il corto La luna, Luca è un film che s'ispira al cinema di Federico Fellini e Hayao Miyazaki.

Il cast vocale del film comprende Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Barricelli, Jim Gaffigan, Saverio Raimondo e Giacomo Gianniotti, con i talent Fabio Volo, Luca Argentero, Orietta Berti e Fabio Fazio nella versione doppiata in italiano.



In redazione abbiamo visto in anteprima il film ed ecco la nostra recensione di Luca.