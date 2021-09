Luca Argentero, la foto con Raoul Bova e Can Yaman diventa virale: i fan in delirio

"C'erano un torinese, un romano e un turco-romano... ". Con quello che sembra l'incipit di una barzelletta, Luca Argentero ha pubblicato sui social una foto che lo ritrae insieme ad altri due colleghi molto amati del grande schermo, Raoul Bova e Can Yaman. Prevedibilmente la foto è diventata virale e fan sono letteralmente impazziti.

Raoul Bova e Luca Argentero si conoscono da diversi anni, sin dai tempi del set di Fratelli Unici e presto potrebbero ritrovarsi a lavorare insieme.

Can Yaman è il protagonista della nuova serie su Sandokan, nella quale recita anche Luca Argentero ma pare che anche Raoul Bova sia stato contattato per un ruolo nello show. La certezza è che l'attore romano farà parte del cast di Don Matteo, sostituendo un'icona come Terence Hill. E proprio la star di Lo chiamavano Trinità... ha definito Raoul Bova perfetto per il ruolo.



"Con Luca [Argentero] è stata amicizia immediata. Non avevamo mai lavorato insieme ma appena ci siamo incontrati abbiamo iniziato a raccontarci i fatti nostri come se ci conoscessimo da sempre. Luca mi ha tirato su e mi ha fatto ridere in un periodo non facile dopo la separazione da mia moglie, Chiara Giordano" aveva dichiarato Bova.

La star turca invece ha ritirato di recente il premio Filming Italy alla Mostra del Cinema di Venezia. Negli ultimi mesi si è parlato moltissimo della sua relazione con la conduttrice Diletta Leotta ma in questi giorni l'attore si è presentato da solo al Lido e il gossip ora racconta di una possibile liaison con l'attrice israeliana Moran Atias.

Poche settimane fa Luca Argentero è stato involontario protagonista di una gaffe di Simona Ventura sui social che ha generato ilarità tra i follower.