Luca, l'amicizia tra i protagonisti è al centro del nuovo video

L'amicizia avrà un ruolo fondamentale in Luca: il nuovo, attesissimo film Pixar ambientato in Liguria ci permetterà di rivivere i tempi delle amicizie estive, quando il mondo sembrava fermarsi per aprirsi a mille, sconosciute possibilità da vivere in compagnia di amici sempre pronti a lanciarsi in una nuova avventura.

Dopo aver ancora una volta omaggiato l'Italia con il pezzo di Edoardo Bennato presente nell'ultimo trailer di Luca, dunque, Pixar torna a concederci uno sguardo al film in arrivo su Disney+ con un nuovo video in cui i creatori e gli attori del film ci parlano della splendida amicizia che lega i suoi protagonisti.

"Luca è una storia di amicizia, quelle amicizie autentiche e possibili solo intorno a una certa età. C'è una certa innocenza in tutto ciò, è davvero bellissimo" ci spiega Jim Gaffigan, voce di Lorenzo Paguro nel film, seguito a ruota dall'interprete di Daniela Maya Rudolph: "Io amo questi momenti della vita di una persona da giovane. Avere qualcuno che ti spinga fuori dalla tua comfort zone e che ti faccia scoprire te stesso".

Insomma, una cosa è certa: chiunque abbia vissuto almeno un'estate in compagnia dei propri amici rivivrà grazie ai ragazzi di Pixar delle sensazioni da troppo tempo dimenticate. Il regista Enrico Casarosa, intanto, ha negato qualunque collegamento tra Luca e Chiamami col tuo Nome.