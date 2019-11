Luc Besson rischia fino a 10 mesi di carcere per licenziamento discriminatorio

Stando a quanto scrive Deadline, un procuratore francese ha raccomandato una pena detentiva sospesa di 10 mesi per il cineasta Luc Besson (Léon, Valerian), questo all'interno di un procedimento penale a seguito del licenziamento di una sua ex-assistente, con un ulteriore combinato di 80 mila euro di multe alla EuropaCorp.

L'audizione si è tenuto ieri nel sobborgo parigini di Bobigny, dove si è discusso del presunto licenziamento discriminatorio dell'assistente Sophie F. (rimane anonima), entrata in EuropaCorp nel 2015 e licenziata "per grave colpa" nel gennaio 2018. La sentenza sul caso sarà data il prossimo 8 gennaio.



La ricorrente sostiene comunque di essersi vista rifiutare 3 giorni di ferie durante le festività natalizie del 2017 e di essere poi crollate fisicamente, come riportato da un collega che ha testimoniato il fatto. È stata dunque messa in congedo medico grazie a un certificato noto in Francia come "arret de travail". La società avrebbe allora considerato le ragioni dietro l'interruzione del lavoro di Sophie F. di origine "fraudolenta" e ideata in modo specifico per consentire alla donna di prendersi dei giorni di ferie "in modo irregolare".



Nei tre mesi successi di congedo medico, Sophie F. è stata considerata "incapace di tornare al lavoro" da quattro medici differenti, come poi scritto nero su bianco nei rapporti. Il caso è finito in tribunale dopo una lunga indagine dell'ispettore del lavoro, dato che il licenziamento basato sullo stato di salute di un dipendente è inquadrato come reato in Francia.



La presidente della corte di Bobigny, Alexandra Vaillant, ha riassunto in aula elementi caratterizzanti del rapporto lavorativo tra Besson e Sophie F, tra cui "messaggi SMS e richieste sul telefono personale della donna di notte, nei fine settimana e anche durante le vacanze", con "compiti relativi alla vita privata di Besson e famiglia". In una procedura privata, la stessa donna aveva in precedenza vinto una causa per "molestie morali" sempre contro Besson.



In un curioso gioco cinematografico, il procuratore Remi Chaise ha paragonato il comportamento di Luc Besson a quello visto ne Il diavolo veste Prada, descrivendo il regista come "una personalità tirannica" che ha posto la sua assistente "in uno stato di sottomissione permanente". La stessa Sophie F. ha dichiarato di essere divenuta "la schiava di Besson".



Deadline conclude dicendo di aver tentato di raggiungere la EuropaCorp per un commento, senza ricevere risposta.



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla drammatica situazione finanziaria della EuropaCorp.