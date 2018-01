Luc Besson e EuropaCorp vicini ad un accordo con Netflix?

Dopo il pesante flop di Valerian e la città dei mille pianeti , lanon se la sta passando proprio bene. Ma, secondo, il colossopotrebbe 'aiutarla' tramite un accordo.

Netflix sta tentando di allargare i propri orizzonti per sopravvivere nel sempre più vasto e crescente mercato delle piattaforme digitali, e a quanto svela Variety avrebbe proposto un accordo di più di un anno alla EuropaCorp di Luc Besson per realizzare dei film esclusivi per Netflix dal budget di meno di 30 milioni di dollari. Sicuramente Besson non riuscirà a fare un sequel di Valerian e la città dei Mille Pianeti con Netflix - a meno che non dimezzi di tantissimo il budget - ma almeno avrà la chance di produrre film originali in esclusiva.

Se l'accordo andrà a buon fine, Netflix metterà mano anche alla library di EuropaCorp, stimata di 186 milioni di dollari, che include franchise di grosso successo come Taken e The Transporter.

La EuropaCorp è solo l'ultima ad essere 'corteggiata' da Netflix negli ultimi tempi. Il colosso ha stretto un accordo con il creatore di fumetti Mark Millar, con la famosa autrice di serie televisive Shonda Rhimes e ha in esclusiva il regista Matt Reeves tra gli altri.

Vi terremo aggiornati.