Luc Besson, accusa di stupro archiviata ma l'attrice Sand Van Roy farà ricorso

La causa per stupro intentata contro Luc Besson è stata archiviata da un giudice a seguito di un'indagine approfondita. Ciò fa seguito a una richiesta avanzata dall'ufficio del pubblico ministero di Parigi a ottobre di archiviare il caso avviato dall'attrice Sand Van Roy nel 2018.

Besson, regista di film come Léon, Il quinto elemento, Nikita (non perdetevi la nostra recensione di Nikita) e Lucy, è stato accusato di stupro nel 2018 dall'attrice belga-olandese Sand Van Roy, che aveva accusato Besson una volta nel settembre 2016 a Londra e una volta nel maggio 2018 a Parigi, accuse che il regista ha costantemente negato.

L'avvocato di Besson, Thierry Marembert, ha dichiarato oggi: “Dopo tre anni e mezzo e le parole di molti testimoni, il giudice istruttore ha archiviato il caso e tutte le accuse di stupro penale contro Luc Besson. Il sig. Besson ha combattuto queste false accuse per diversi anni, e questa archiviazione lo esonera finalmente e completamente da tutte le accuse mosse contro di lui. Ora che queste false accuse sono state completamente respinte, la dichiarazione di innocenza del Giudice Inquirente e del Pubblico Ministero dovrebbe essere rispettata. Il signor Besson non vede l'ora di continuare a dedicarsi ai suoi film”.

Tuttavia il caso non sembra chiudersi qui, l'avvocato di Van Roy, Francis Szpiner, ha dichiarato a FranceInfo che la decisione "non è stata una sorpresa" e ha detto: "ovviamente faremo appello". Secondo il diritto francese, la parte civile può impugnare entro 10 giorni l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice istruttore. Van Roy ha scritto su Twitter che presenterà una denuncia contro il magistrato, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia.



“La decisione non ci sorprende, il gip è sempre stato favorevole al signor Besson. Non l'ho mai visto nella mia lunga carriera, così poca curiosità da parte di un giudice istruttore", ha detto Szpiner a Le Parisien. “Andremo fino in fondo. Vedremo se il diritto a un processo equo è stato rispettato”.



Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti, vi lasciamo con i 3 film migliori di Luc Besson.