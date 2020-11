Loving, Jeff Nichols: 'Se non avessi fatto questo film mia moglie mi avrebbe lasciato'

Questa sera va in onda su Rai Movie Loving, un film del 2016 scritto e diretto da Jeff Nichols che racconta la storia di un matrimonio misto osteggiato dallo stato segragazionista della Virginia. La coppia dovrà lottare per oltre un decennio prima di riuscire ad affermare i propri diritti.

Jeff Nichols ha dichiarato di essere stato obbligato da sua moglie a realizzare questa pellicola e ha aggiunto che la donna avrebbe chiesto il divorzio nel caso in cui non ci fosse riuscito: "Mentre ero in viaggio per lavoro mi è capitato di vedere il trailer del documentario sui Loving, Loving vs. Virginia. Mentre lo guardavo ho pianto così l'ho inviato anche a mia moglie. Dopo un po' mi ha scritto una mail dicendo: 'Ti amo, ma se non fai un film su questa storia chiedo il divorzio'".

La protagonista femminile di Loving Ruth Negga ha dichiarato di aver adorato questa produzione che è stata probabilmente la più bella di tutta la sua vita: "Credo che questo sia uno dei ruoli più difficili a cui mi sia accostata, ma avere Jeff Nichols alla regia è stata una garanzia di successo. La sceneggiatura era completa, perfetta, non abbiamo dovuto aggiungere niente di più di ciò che era scritto. Mi sono documentata sulla vita di Mildred per due anni, è stato come stare insieme a un'amica per due anni, mi sono innamorata dei personaggi e volevo che avessero giustizia. Dopo il provino ogni giorno chiamavo il mio agente perché sentivo di dover avere questo ruolo, per me era diventata questione di vita o di morte. E' stata la più bella esperienza lavorativa della mia vita".

Per ulteriori approfondimenti su questo film, date un'occhiata alla recensione di Loving.