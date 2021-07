Lovecraft Country: dopo la cancellazione Misha Green lascia HBO e firma con Apple!

A pochi giorni dalla notizia della clamorosa cancellazione di Lovecraft Country dopo una sola stagione, la showrunner Misha Green lascia il nido di HBO per migrare verso il servizio di streaming on demand Apple TV+.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore, la showrunner ha firmato un accordo globale con il gigante della tecnologia Apple per creare e sviluppare progetti di piccolo schermo per AppleTV+: l'accordo, su base pluriennale, arriva esattamente una settimana dopo che la HBO ha tagliato l'anticipata seconda stagione dell'acclamato Lovecraft Country. Come la stessa Green ha chiarito in modo commovente tramite un tweet pubblicato per commentare la cancellazione, la seconda stagione di Lovecraft Country era già stata pianificata in lungo e in largo e avrebbe visto il ritorno dei protagonisti di Jurnee Smollett, Jonathan Majors e Michael Kenneth Williams.

Il nuovo contratto di Misha Green con la Apple è stato descritto come la conclusione di una "situazione estremamente competitiva", con un folto numero di pretendenti pronti a sborsare parecchio denaro per assicurarsi il talento della sceneggiatrice. Ricordiamo che, prossimamente, l'autrice scriverà e dirigerà Tomb Raider 2 con protagonista Alicia Vikander, oltre ad un revival di Cleopatra Jones e il film d'azione Fuel, scritto da Kate Wood e con Hurnee Smollett protagonista.

Per quanto riguarda invece l'altro protagonista di Lovecraft Country, Jonathan Majors, i fan del Marvel Cinematic Universe si aspettano di vederlo debuttare nei panni di Kang il Conquistatore nell'ultimo episodio di Loki, ma per sapere se questa popolare teoria si concretizzerà bisognerà attendere mercoledì prossimo. Quel che è certo è che il popolarissimo attore interpreterà il ruolo del villain in Ant-Man & The Wasp: Quantumania, nuovo sequel della saga con Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglass e Michelle Pfeiffer.