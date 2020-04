Love Wedding Repeat: la commedia Netflix con Olivia Munn si mostra con il primo trailer

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Love Wedding Repeat, nuovo film in arrivo sulla piattaforma streaming ad aprile che mescola la commedia romantica alle atmosfere di Ricomincio da capo.

Mentre cerca di assicurarsi che il matrimonio della sorella vada per il meglio, Jack (Sam Claflin) si deve destreggiare tra un'infuriata ex fidanzata (Freida Pinto), un ospite non invitato che nasconde un segreto, un sedativo fuori posto e l'inaspettato ritorno della ragazza dei suoi sogni che era fuggita, Dina (Olivia Munn), in diverse versioni alternative della stessa giornata. Se avrà successo, Jack potrebbe finalmente trovare anche il suo lieti fine.

Scritto e diretto da Dean Craig, al suo debutto alla regia dopo aver realizzato la sceneggiatura de Il funerale è servito, il film vedrà nel cast anche Eleanor Tomlinson, Joel Fry, Tim Key, Aisling Bea, Jack Farthing e Allan Mustafa.

Love Wedding Repeat sarà disponibile nel catalogo del servizio a partire dal prossimo 10 aprile.