Love, Simon: nuovo poster e trailer ufficiale del film con Nick Robinson

Grazie allapossiamo mostrarvi quest'oggi un nuovo trailer ufficiale di Love, Simon , commedia diretta dal supre-produttore) -al suo esordio alla regia- e che vedrà protagonista il giovane

Tratto dal romanzo young adult Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, il film racconta di Simon Spier e del suo non essere apertamente gay, dramma che si risparmia per il musical scolastico. Quando un'email finisce però nella mani sbagliate, allora il suo segreto rischia di essere rivelato a tutti e Simon viene ricattato e dovrà fare tutto ciò che il pagliaccio della classe, Martin, gli chiederà.



Love, Simon vedrà nel cast anche Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg Jr, Katherine Langford, Logan Miller e Jennifer Garner, per un'uscita, un "coming out", prevista nel corso del 2018, a data ancora da destinarsi.