Love Lies Bleeding, muscoli esplosivi nel poster del film con Kristen Stewart

Kristen Stewart è pronta a portare sul grande schermo il lato estremo del bodybilding in Love Lies Bleeding: ecco l'esplosivo poster del nuovo film co-prodotto da A24 e Film4 in arrivo nel 2024!

Come riportato da DiscussingFilm è stata rilasciato il primo poster ufficiale di Love Lies Bleeding ( che trovate in calce all'articolo), il nuovo thriller di A24 diretto da Rose Glass (Saint Maud) e co-scritto da Glass e Weronika Tofilska. La nuova pellicola presenta Kristen Stewart nel ruolo di Lou che vive una coinvolgente storia d'amore con la bodybuilder Jackie sullo sfondo del competitivo mondo del bodybuilding. Nel cast anche Jena Malone, Dave Franco ed Ed Harris. Pare che il trailer di Love Lies Bleeding sia di imminente uscita: la pellicola sarà presentata al Sundance Film Festival 2024 nella sezione Midnight. Durante il Sundance, inoltre, Kristen Stewart riceverà il Visionary Award per il "lavoro come artista senza compromessi e contributi al campo del cinema indipendente".

Dopo Crimes of Future, l'attrice è pronta a cimentarsi in ruoli sempre più oscuri ma l'obiettivo di Stewart è la regia di Chronology of Water: nell'attesa, la star di Twilight ha molti progetti all'orizzonte. Oltre alla commedia on the road "Sacramento" di Michael Angarano, Kristen Stewart reciterà in I pugni in tasca , remake del film di Marco Bellocchio.