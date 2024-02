Love Lies Bleeding: Kristen Stewart come non l'avete mai vista nel trailer ufficiale

Il poster di Love Lies Bleeding aveva destato una grande curiosità attorno al nuovo film con protagonista Kristen Stewart. Adesso la casa di produzione A24 ha finalmente pubblicato il trailer ufficiale del lungometraggio.

Scritto e diretto da Rose Glass (già autrice del piccolo cult Saint Maud), Love Lies Bleeding è stato presentato all'edizione 2024 del Sundance Film Festival. La trama del film, incentrata sulla storia d'amore tormentata tra Lou e Jackie, era già nota. Un'opera ad alta tensione, ambientata tra le mura di una palestra: qui scoppia l'amore tra allenatrice e atleta (lo sport in questione è il bodybuilding), interpretate rispettivamente da Kristen Stewart e Katy O'Brian.

Il trailer ci fornisce qualche indizio in più su ciò che vedremo al cinema (il film verrà distribuito a livello internazionale il 15 marzo 2024), soprattutto in termini di atmosfere. I toni sentimentali e romantici fanno ben presto spazio a quelli più violenti, squisitamente thriller: questi ultimi domineranno il conflitto principale del film, quello tra le protagoniste e il padre di Lou, interpretato da un Ed Harris più perfido (e irriconoscibile) che mai. Love Lies Bleeding sembra inserirsi a pieno titolo nel filone "revenge", come anticipa un trailer reso ancor più accattivante da uno dei brani più iconici dei Bronski Beat.

La produzione di Love Lies Bleeding si è conclusa nel 2022: la Lionsgate ha acquisito i diritti di distribuzione del film nel Regno Unito, prima del suo passaggio al Sundance 2024. L'opera è una co-produzione A24 e Film4.

Mentre vi chiediamo che cosa ne pensate del trailer di Love Lies Bleeding, vi lasciamo alla classifica ufficiale dei 10 migliori film nella storia del Sundance Film Festival.