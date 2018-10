Love is a Gun: Chloe Grace Moretz e Jack O'Connell sono i nuovi Bonnie e Clyde

E' The Hollywood Reporter a rivelare che Chloe Grace Moretz e Jack O'Connell hanno firmato per interpretare Bonnie e Clyde in Love is a Gun, pellicola ambientata durante la Grande Depressione.

Basato sul libro scritto da Jeff Guinn, Go Down Together: The True, Untold Story of Bonnie and Clyde, il film è scritto dal nominato all'Oscar Sheldon Turner ed è descritto come un "Elettrizzante, cruda ed emozionante storia di una delle coppie più famose della storia, Bonnie Parker e Clyde Barrow."

La pellicola sarà diretta da Kike Millo, autore del film Toro uscito nel 2016, e prodotta da Marissa McMahon e Ashley Schlaifer della Kamala Films insieme a Bryan Furst della Skybound Entertainment.

"Siamo entusiasti di ripresentare l'iconica storia di Bonnie e Clyde" ha dichiarato il team di produzione. "La loro storia rimane onnipresente nella cultura popolare di tutto il mondo, anche se pochi sanno i reali dettagli della loro storia d'amore e delle circostanze delle loro famigerate imprese criminali. Kike, Chloe e Jack sono in totale sintonia per quanto riguarda l'approccio ai personaggi, e abbiamo la fortuna di poter lavorare con un team creativo di questo calibro per potare avanti il progetto."

In passato la storia di Bonnie e Clyde è stata adattata in numerose pellicole, ma la più celebre trasposizione rimane il classico Gangster Story diretto da Arthur Penn con Faye Dunaway e Warren Betty nei panni della coppia criminale.