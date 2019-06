Love, Antosha: trailer per il doc su Anton Yelchin e il ricordo commosso di Chris Pine

E' stato diffuso in streaming il trailer ufficiale di Love, Antosha, documentario dedicato alla vita e alla carriera di Anton Yelchin, giovane e talentuoso attore scomparso prematuramente all'età di 27 anni in seguito a un incidente.

In occasione della serata in cui è stato presentato il trailer - che potete visualizzare in alto su questa pagina - Chris Pine, collega di Yelchin nella saga reboot di Star Trek di J.J. Abrams, ha tenuto a ricordare l'ex-collega, di cui era amico: "Ovviamente siamo tutti qui per Anton, era uno dei miei più cari amici e io all'epoca mi sentivo come se stessi avendo l'occasione di conoscerlo meglio, prima che morisse improvvisamente. Il film è incredibile e penso mostri tutti i diversi lati della sua persona, una persona che conoscevo, curiosa, complessa, affascinante e anche strana".

Dopo il trailer, nel corso della serata all'Hollywood Forever Cemetery, è stato proiettato anche il reboot di Star Trek in occasione del 10° anniversario del suo debutto al cinema. "Lo abbiamo visto crescere - ha continuato Pine - e diventare sempre più strano, più curioso riguardo alla musica e alla letteratura e alla fotografia. Vedrete tutto nel film, così come anche le molte lettere alla sua famiglia, alla quale era molto legato. Ed è molto toccante vedere quanto amore c'è tra Viktor e Irina, i suoi genitori, e Anton. Penso sia un grande lascito per qualcuno di cui avevo grande rispetto, per questo giovane coraggioso che non avera paura né voglia di limitarsi, una positività infinita e un'energia non comune per la vita".

L'attore ha poi tenuto a ringraziare i fan per essere accorsi numerosi alla proiezione di quello che considera uno dei suoi film preferiti e che non riesce a credere siano passati già 10 anni dalla sua uscita. I proventi della serata sono stati devoluti alla Anton Yelchin Foundation.

Love, Antosha sarà distribuito nelle sale statunitensi il 2 agosto 2019.