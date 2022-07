Thor: Love and Thunder: ecco il nostro video-riassunto della storia di Thor nel MCU!

In attesa dell'arrivo in sala del quarto film solista sul Dio del Tuono, abbiamo preparato per voi un bel riassuntone dell'intera storia del personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe. Buona visione!

Sequel diretto di Thor: Ragnarok, uscito nel 2017, Love and Thunder è il ventinovesimo film del Marvel Cinematic Universe. Oltre al protagonista, interpretato dal solito Chris Hemsworth, il cast del film è composto da Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Taika Waititi, Russell Crowe e Natalie Portman.

Nella pellicola, che riprenderà dopo gli eventi di Avengers Endagame, il nostro eroe dovrà vedersela con il temibile Gorr, il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale. Per affrontare la minaccia, Thor recluterà Valchiria, nuovo re di New Asgard, Korg, Jane Foster, diventata Mighty Thor e non solo. Infatti, a dare un ulteriore sostegno saranno i Guardiani della Galassia, con Chris Pratt nel ruolo di Peter Quill / Star-Lord, Pom Klementieff nel ruolo di Mantis, Dave Bautista nel ruolo di Drax il Distruttore, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, Sean Gunn nel ruolo di Kraglin, Vin Diesel come doppiatore di Groot e Bradley Cooper come doppiatore di Rocket.

Per concludere, vi lasciamo con l'emozionante trailer di Thor: Love and Thunder e vi ricordiamo che il film uscirà nella sale il prossimo 6 luglio.