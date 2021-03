Love and Monsters, la commedia sci-fi con Dylan O'Brian su Netflix ad aprile: il trailer

Netflix ha pubblicato online il primo trailer italiano dell'acclamata commedia sci-fi Love and Monsters con protagonista Dylan O'Brien, uscita lo scorso anno in America e in arrivo in territorio nostrano proprio sul servizio di streaming online.

Precedentemente noto come Monster Problemns, Love and Monsters è diretto da Michael Matthews (Five Fingers for Marseilles) con Shawn Levy (Stranger Things, Real Steel) come produttore attraverso la sua società 21 Laps. La sinossi e adesso anche il trailer ci presentano il film come una cosiddetta commedia sci-fi coming-of-age incentrata su un viaggio di un giovane ragazzo che vive in un mondo post-apocalittico dominato dai mostri dopo quella che viene chiamata monsterapocalypse. L'obiettivo è quello di riabbracciare l'amore della sua vita. Con lui un compagno di viaggio più adulto e una bambina assai agguerrita.



È solo una sensazione, ma sembra proprio che questo intrigante e promettente titolo della Paramount possa essere una sorta di amico spirituale e di genere di Benvenuti a Zombieland, il che potrebbe anche renderlo un instant cult.

Nel film troviamo anche un fantastico Michael Rooker come mentore del giovane personaggio interpretato da Dylan O'Brien, in pratica un vero e proprio esperto cacciatore di mostri. In Love and Monsters ci sono anche Jessica Henwick (Iron Fist) e la piccola Arianna Greenblatt (L'unico e insuperabile Ivan).

Love and Monsters uscirà su Netflix il prossimo 14 aprile 2021.