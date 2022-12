Love Actually, il regista sul film: 'La mancanza di diversità mi fa sentire uno stupido'

In una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly, il regista e sceneggiatore di "Love Actually" Richard Curtis è tornato a parlare della pellicola del 2003.

"Ci sono cose che cambierei ma, grazie a Dio, la società sta cambiando, quindi il mio film è destinato, in alcuni momenti, a sembrare obsoleto", ha dichiarato Curtis in occasione dello speciale del 20° anniversario della ABC "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later”.

“La mancanza di diversità mi fa sentire a disagio e un po' stupido. Sai, credo che almeno tre trame diverse sono state gestite da altre persone. C'è un amore così straordinario che va avanti ogni minuto in tanti modi [nella vita], in tutto il mondo, e mi fa desiderare che il mio film sia migliore", ha aggiunto il regista. "Mi fa desiderare di aver realizzato un documentario solo per osservarlo... I film possono fungere da promemoria di quanto possano essere belle le cose e di come esistano cose che potremmo ignorare e che sono, in effetti, i momenti migliori della nostra vita.”

Oltre a Hugh Grant, che ha parlato della scena di ballo di Love Actually poco tempo fa, il cast del film è composto da Emma Thompson, Laura Linney, Bill Nighy, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Alan Rickman, Andrew Lincoln, Keira Knightley, Colin Firth, Chiwetel Ejiofor, Rodrigo Santoro, Lúcia Moniz , Martin Freeman, Kris Marshall, Joanna Page, Heike Makatsch, Olivia Olson, Martine McCutcheon, Abdul Salis e Gregor Fisher.

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Keira Knightley, che non ha ancora rivisto il film!