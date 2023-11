Love Actually, il regista ammette l'errore su un personaggio: 'Fa stalking'

Dopo che il regista di Love Actually ha criticato la scarsa diversità nello show, Richard Curtis è tornato a parlare del suo prodotto, e ancora una volta per appurarne i difetti: stavolta l'oggetto della sua analisi è Mark (interpretato da Andrew Lincoln).

"Molto spesso mi viene detto che [Mark] è... strano" ha dichiarato Curtis. "Non ci avevo pensato in quel momento, ma, si sa, i tempi cambiano. Ricordo che una volta qualcuno avrebbe voluto intervistarmi al riguardo, per parlare dello stalking. E io risposi: 'Oh, non sapevo ci fosse una scena di stalking'. Al che ribatterono: 'Sì, invece: Andrew Lincoln. È uno stalking di prim'ordine'. Quindi, lentamente ma inesorabilmente, ho capito il terribile errore che ho commesso".

Nel concreto, quali sono le azioni intraprese da Mark? Ricordiamo le riprese svolte in segreto, i bigliettini che confessano l'amore per Juliet e tanti altri piccoli indizi che, visti a posteriori, non sono indice di una relazione sana.

Love Actually - L'amore davvero ha incassato 246 milioni di dollari in tutto il mondo, e ottenuto svariati riconoscimenti: basti pensare al Premio BAFTA come miglior attore non protagonista (Bill Nighy) e alle due candidature al Golden Globe (miglior film commedia o musicale, miglior sceneggiatura). Le recensioni, invece, sono state tiepide, come suggerisce il 64% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Nel cast ricordiamo attori del calibro di Hugh Grant, Colin Firth, Keira Knightley e Laura Linnery, oltre a Lincoln e Nighy.

Ma le auto-accuse non terminano qui! In un'altra occasione, Curtis ha criticato le rappresentazioni delle donne in Love Actually. Insomma, un disastro su tutti i fronti!