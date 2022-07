Love Actually, quando Tony Blair disse: 'So che vorreste da me il discorso di Hugh Grant'

Il confine tra realtà e finzione viene spesso confuso da pubblico e media, ma ogni tanto è bene tornare coi piedi per terra e realizzare quanto, nel mondo reale, le cose siano decisamente più complicate di quello presentatoci sul grande schermo: prendiamo, ad esempio, quanto accadde dopo l'uscita di Love Actually.

Nel film di Tony Curtis vediamo il primo ministro interpretato da Hugh Grant protagonista di una terribile scena di ballo, ma anche di una sequenza diventata ormai iconica in cui il personaggio della star di Notting Hill reagisce pubblicamente alle pressioni del presidente degli Stati Uniti, chiudendo con un insindacabile: "Un amico che fa il prepotente con noi non è più un amico".

La battuta di Grant fu vista da molti come un riferimento al modo in cui l'allora premier britannico Tony Blair assecondò la secondo molti sconsiderata e guerrafondaia politica estera del collega George W. Bush; una situazione che irritò molto Blair, che arrivò a sbottare: "So che ci sono un po' di persone che vorrebbero che io facessi un discorso in stile Hugh Grant in Love Actually. Ma la differenza tra un bel film e la realtà è che nella vita ci sono il giorno successivo, l'anno successivo e persino una vita successiva per contemplare le conseguenze rovinose di un facile applauso".

Insomma, una frecciatina piuttosto velenosa da parte di un Blair mai troppo amato dall'elettorato inglese ed evidentemente punto nel vivo sulla questione: ma d'altronde, se non ci fosse l'arte a dare di tanto in tanto un po' di fastidio...