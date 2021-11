Love Actually, Keira Knightley non ha ancora rivisto il film: 'Ma so come va a finire!'

L'abbiamo vista nelle scorse settimane nel trailer di Silent Night, ma a diciotto anni di distanza il film natalizio per eccellenza con Keira Knightley resta Love Actually. Nel 2018 l'attrice aveva ammesso di non aver più rivisto il film dalla sua uscita nel 2003, e a quanto pare nei tre anni successivi le cose non sono cambiate.

Keira Knightley lo ha confermato in una intervista a Entertainment Weekly, anche se nel frattempo ha fatto dei piccoli progressi almeno dal punto di vista della conoscenza della trama di Love Actually. Se tre anni fa la star di Sognando Beckham ammetteva candidamente di non sapere se il suo personaggio, Juliet, avesse scelto alla fine suo marito Peter (interpretato da Chiwetel Ejiofor) o il migliore amico di quest'ultimo, Mark (Andrew Lincoln), stavolta ha detto:

"No, non ho più visto il film. Sì, lo so che sto con mio marito!"

Del resto, se anche Hugh Grant non ricorda il finale di Love Actually, deve trattarsi di una caratteristica comune a tutto il cast. Sui motivi per cui non ha più rivisto il film, Keira Knightley ha poi spiegato: "Dovrei rivederlo, lo so. È solo che è molto strano guardare i film in cui ci sei anche tu! È semplicemente un po' strano."

In Silent Night, Keira Knightley recita con Matthew Goode, Annabelle Wallis, Kirby Howell-Baptiste e Lucy Punch: interpretano un gruppo di amici che si riuniscono per passare insieme il loro ultimo Natale.