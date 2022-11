Love Actually, Hugh Grant torna sulla sua scena di ballo: 'Non volevo farla'

Già in passato Hugh Grant ha usato parole dure per la scena di Ballo in Love Actually definita senza mezzi termini come uno dei momenti più atroci della storia del cinema e ora, l'attore è tornato sulla questione precisando che non voleva in alcun modo prendere parte a quel momento particolarmente imbarazzante del film.

"L'ho vista nella sceneggiatura e ho pensato, 'Beh, odierò farlo'", ha detto Grant nello speciale ABC per i vent'anni di Love Actually. "Non mi piaceva affatto ballare, figuriamoci provare a farlo di fronte ad una macchina da presa".

In quello che ormai è diventato uno dei classici di Natale britannici, Hugh Grant interpreta il primo ministro David che balla nella stanza di Downing Street sulle note del brano Jump di The Pointer Sisters.

Richard Curtis, lo scrittore e regista del film, ha detto che Grant continuava ad opporsi alle riprese della scena e che nel giorno in cui avrebbe dovuto improvvisare il balletto in strada, era davvero scontroso sul set: "Penso che sperasse che mi ammalassi o qualcosa del genere e che ad un certo punto avrei detto: 'Oh, beh, che peccato, dovremo perdere quella sequenza di ballo'".

Grant ha detto che si è sottoposto a questo terribile momento solo per gli obblighi contrattuali che pendevano sulla sua testa come la ghigliottina e ha sottolineato che all'inizio della scena era incredibilmente fuori ritmo, tanto da essersi sentito davvero in imbarazzo. L'attore ha anche notato che è stata una sua idea far entrare il segretario del primo ministro nella stanza in cui stava ballando per concludere il più rapidamente possibile quella tortura.

“E fino ad oggi, ci sono molte persone, e sono d'accordo con me, che pensano che sia la scena più straziante mai affidata ad un essere umano. Ma ci sono anche alcuni matti a cui piace. Io di certo non volevo farla".

Sarà stato proprio questo "trauma" ad impedire a Hugh Grant di ricordare il finale di Love Actually? Diteci la vostra nei commenti.