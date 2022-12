Love Actually, Emma Thompson confessa: 'Non sono stata pagata abbastanza'

In occasione dei vent'anni dall'uscita di Love Actually, Emma Thompson ha parlato ai microfoni di Jimmy Fallon dell' esperienza avuta durante le riprese. Pare che, nonostante il grande successo, l'attrice non abbia un ricordo particolarmente positivo del lavoro fatto durante le riprese.

"Non credo di essere stata abbastanza pagata per questo. C'era una terribile roulotte con il bagno che puzzava tantissimo e... Sono queste le cose che ricordi, non quelle belle" ha spiegato la Thompson raccontando i lati oscuri di quella che per molti sembra essere solo la "bellissima favola di Love Actually". Il film ha tagliato il traguardo dei 20 anni, diventando nel tempo uno dei classici di Natale più visti ed amati.

Il regista di Love Actually ha parlato della mancanza di diversità nel film e di come sia sentito uno stupido a riguardo. La pellicola viene amata da molti per la sua capacità di raccontare varie sfaccettature dell'amore rendendolo universale per tutti. Ogni episodio svelato una prospettiva diversa e un racconto differente. Recentemente Hugh Grant ha parlato del lavoro fatto dal regista proprio su questo aspetto. "Quando parla d'amore, è uno dei pochi che l'intende" ha detto.

Lo stesso Hugh Grant ha raccontato qualche retroscena sulla scena del ballo diventata in pochissimo tempo iconica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!