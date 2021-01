Love Actually, il direttore del casting sbroccò con il regista: 'Ok, chiama Laura Linney!'

Il cast corale è sicuramente uno dei punti di forza, se non addirittura quello principale, di Love Actually: la commedia romantica diventata da ormai più di un decennio un vero e proprio classico natalizio può contare su una schiera di attori di prima fascia, da Colin Firth a Hugh Grant, passando per Keira Knightley, Alan Rickman e Laura Linney.

Un cast del genere, comunque, non si costruisce per caso: oltre ad avere a disposizione il budget necessario ad ingaggiare attori di un certo livello è infatti indispensabile avere le idee chiare per i vari ruoli da assegnare, onde evitare il rischio di sbagliare l'interprete per un personaggio fondamentale.

Il regista Richard Curtis, però, le idee chiare le aveva eccome: in particolare, pare che Curtis fosse particolarmente in fissa con Laura Linney per il ruolo di Sarah, al punto da ripetere "Voglio qualcuno tipo Laura Linney" praticamente dopo ogni singolo provino andato a vuoto. Una cantilena che portò all'esasperazione il povero direttore del casting, che ad un certo punto non poté fare altro che arrendersi: "E va bene, per l'amor di Dio, prendi Laura Linney allora!" pare furono le sue parole.

Linney fece dunque il provino per il ruolo di Sarah e, fortunatamente, tutto andò per il verso giusto: non avremmo voluto essere nei panni di Curtis, in caso contrario! Qualcuno, comunque, ancora non si spiega tutto quel successo: Keira Knightley ha ammesso di non capire l'amore del pubblico per Love Actually, soprattutto dopo l'insuccesso in sala.