Love Actually, Billy Bob Thornton era terrorizzato dai mobili d'epoca!

Al mondo esistono le fobie più assurde e incomprensibili: una di cui difficilmente avrete sentito parlare è senz'altro la fobia dei mobili d'epoca, della quale soffrono anche volti noti come Billy Bob Thornton, che proprio a causa di ciò ebbe non pochi problemi sul set di uno dei suoi film più famosi, Love Actually.

Durante le riprese del film oggi criticato dallo stesso regista Richard Curtis per la mancanza di inclusività nel cast, infatti, Thornton si trovò più volte ad avere a che fare con arredamenti di questo tipo: sfidiamo noi, dovendo il nostro interpretare un presidente degli Stati Uniti in visita in un'Inghilterra che più inglese non si poteva!

La cosa non passò certo inosservata, in particolar modo agli occhi di un simpaticone come Hugh Grant: la star di Notting Hill, evidentemente in vena di scherzi, decise infatti di rendere la vita difficile al suo collega presentandogli di continuo davanti immagini di mobili d'epoca un attimo prima del ciak, in modo da godersi la reazione decisamente scomposta del povero Billy.

Nel caso in cui soffriate di fobie così singolari, insomma, meglio tacere la cosa al buon Hugh Grant: le conseguenze potrebbero essere psicologicamente devastanti! Grant stesso, d'altronde, si trovò terribilmente in imbarazzo durante Love Actually a causa dell'ormai iconica scena di ballo.