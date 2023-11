Love Actually, l'amata commedia romantica torna al cinema in 4K per il 20esimo anniversari

Richard Curtis si è pentito della rappresentazione delle donne in Love Actually. Ma il regista rimane molto legato alla sua opera, e adesso a distanza di vent’anni verrà rilasciata una versione in 4K della pellicola.

Studiocanal ha restaurato il film in 4K dall’originale negativo in 35mm, per poi viaggiare fino a Londra dove il colorista Adam Glassman assieme a Curtis ha lavorato per creare la prima versione HDR. Il film verrà rilasciato anche in home video e includerà un contenuto esclusivo di 30 minuti che mostra il cast e il regista discutere della pellicola e della sua realizzazione. Proprio Richard Curtis ha dichiarato per l’occasione:

“Sono davvero contento per questa nuova versione del film, non è mai stato stato così bello. E nonostante io sia rimasto in shock per quanto sono invecchiato, ho adorato anche la featurette di 30 minuti, che include tutti i nuovi pensieri ma anche i ricordi che riguardano il film.”.

Tim Bevan ed Eric Fellner, co-presidenti di Working Title, hanno aggiunto in una dichiarazione: “E’ meraviglioso per noi riconoscere la nostra bellissima relazione a lungo termine con il genio creativo e artistico di Richard Curtis. Siamo molto fieri di tutti i film che abbiamo realizzato con lui e adoriamo che abbiano ancora una grande risonanza con il pubblico di tutto il mondo. “Love Actually” è una tappa fondamentale nel nostro percorso e ci ricorda quanto siamo grati per aver potuto continuare la nostra relazione lavorativa con Richard. Ci auguriamo che questa nuova versione rimasterizzata del film continui a riunire molte persone nella gioia e nell'amore in questo periodo natalizio.”

Ricordiamo che il cast del film è composto da Emma Thompson, Hugh Grant, Chiwetel Ejiofor, Keira Knightley, Colin Firth, Bill Nighy, Liam Neeson, Laura Linney, Martin Freeman, Andrew Lincoln, Thomas Brodie-Sangster, Rodrigo Santoro, Rowan Atkinson, Billy Bob Thornton e Alan Rickman. E proprio Emma Thompson pensa di non essere stata pagata abbastanza in Love Actually per il suo ruolo.