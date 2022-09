Louise Fletcher, Marlee Matlin ricorda la star di Qualcuno volò sul nido del cuculo

Il premio Oscar Marlee Matlin ha deciso di pubblicare un post tributo per la collega Louise Fletcher, conosciuta principalmente per il ruolo di Mildred Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo, scomparsa da pochi giorni a Montdurausse, in Francia, all'età di 88 anni. Ecco il post ricordo di Matlin su Twitter.

"Triste leggere della morte di Louise Fletcher" ha scritto Matlin, definendo la collega 'un'attrice brillante' e riconoscendo la sua vittoria ai premi Oscar per il ruolo di Ratched nel film del 1975.



Matlin ha ricordato che Fletcher era figlia di genitori sordi:"La ricordo come figlia di genitori non udenti ed è stata la prima a siglare il proprio discorso di accettazione agli Oscar. Ed era così adorabile come mia madre in La famiglia Brock".



Louise Fletcher è scomparsa sabato e si è lasciata alle spalle una nutritissima carriera: interpretò la genitrice del personaggio di Marlee Matlin nella serie creata da David E. Kelley e in onda negli anni '90.

Pur accettando l'Oscar per il film di Milos Forman, Fletcher si rivolse ai propri genitori nel linguaggio dei segni:"Voglio ringraziarvi per avermi insegnato ad avere un sogno. State vedendo il mio sogno diventare realtà".



Per il ruolo in La famiglia Brock, Fletcher venne nominata ai premi Emmy mentre Matlin ha interpretato la figlia, Laurie Bey, in 14 episodi dello show. Fletcher è scomparsa quattro anni dopo il regista del suo film più noto: Milos Forman è morto nel 2018, all'età di 86 anni.